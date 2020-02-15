Zehirlenen sağlıkçılar, gittikleri sağlık merkezinde fenalaştı - Son Dakika
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Zehirlenen sağlıkçılar, gittikleri sağlık merkezinde fenalaştı

6 saat önce

VAN'ın Saray ilçesinde aynı sağlık ocağında görev yapan doktor Ö.F.B. ile hemşireler E.K. ve F.N., yedikleri yemekten zehirlendi.

Zehirlenen sağlıkçılar, gittikleri sağlık merkezinde fenalaştı, System.String[]

VAN'ın Saray ilçesinde aynı sağlık ocağında görev yapan doktor Ö.F.B. ile hemşireler E.K. ve F.N., yedikleri yemekten zehirlendi. Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede kendi imkanlarıyla Aile Sağlık Merkezi'ne giden sağlıkçılar, burada fenalık geçirdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Saray ilçesine bağlı kırsal Örenburç Mahallesi'ndeki sağlık ocağında görev yapan Doktor Ö.F.B. ile hemşire E.K. ve F.N., 12 Şubat günü, Özalp ilçesindeki bir marketten yemek yapmak için alışveriş yaptı. Tavuk, mantar ve sebze alan sağlıkçılar, görev yaptıkları sağlık ocağında saat 15.30 sıralarında yemek yapıp, yedi. Yekemten sonra Ö.F.B. ve F.N., E.K.'yi Saray ilçe merkezine götürmek için otomobille yola çıktı. Ancak yolda doktor Ö.F.B. ve hemşireler rahatsızlandı. Bunun üzerine 3 sağlıkçı, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, ilçe merkezindeki Aile Sağlık Merkezi'ne gitti. Sağlık merkezine girip, yardım isteyen 3 sağlıkçı, burada fenalık geçirdi. O anlar ise sağlık merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.Sağlıkçılara burada müdahale edildi. Tedaviye alınan doktor Ö.F.B. ve hemşirelerin sağlık durumlarının iyi olduğu, zehirlenmeye bağlı hafif karın ağrısı şikayetlerinin devam ettiği belirtildi.


Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:54 Kaynak: DHA
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