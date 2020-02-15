Zehirlenen sağlıkçıların yaşam savaşı kamerada - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen ve tipiye rağmen kendi imkanlarıyla sağlık ocağına ulaşan sağlık personellerinin bayılma anları kameraya yansıdı.



İlçeye bağlı Örenburç Mahallesi'ndeki sağlık ocağında görev yapan doktor Ö.F.B. ile hemşire E.K. ve F.N., Özalp ilçesindeki bir marketten 12 Şubat 2020 günü mantar, tavuk ve sebze aldı. Alışverişten sonra yoğun kar yağışı nedeniyle sağlık ocağına dönen sağlıkçılar, aynı gün saat 15.30 sıralarında hemşire E. nin yaptığı mantarlı tavuk soteyi yedi. Yemek yenildikten sonra doktor Ö.F.B. rahatsızlanırken, yarım saat içerisinde arabayla yola çıktı. Hemşire E.K. aracı Kapıköy Sınır Kapısı'na giden ana yola çıkartmasıyla rahatsızlanarak direksiyonu doktor Ö.F.B.'ye bıraktı. Hemşire E.K. direksiyonu bırakır bırakmaz kusarken, yerine geçen Ö.F.B. ise bilinci bulanık bir şekilde tipiye rağmen aracı Saray Sağlık Ocağına getirdi.



Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı



A.F.B. isimli doktor hemen sağlık ocağına girerek yardım isterken, içeri alınan sağlıkçılar kapının önünde bayıldı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, sağlıkçılara ilk müdahale yapıldı. Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan sağlık personellerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - VAN