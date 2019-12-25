Zehirlenen şahsa itfaiye balkondan ulaştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zehirlenen şahsa itfaiye balkondan ulaştı - Son Dakika

Zehirlenen şahsa itfaiye balkondan ulaştı

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen şahsa itfaiye ekipleri balkondan ulaştı.

Zehirlenen şahsa itfaiye balkondan ulaştı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen şahsa itfaiye ekipleri balkondan ulaştı.


Olay, Yeni Besni Mahallesinde meydana geldi. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan Nedim Karcı'nın (32) yakınları şahsın hayatından endişe edince durumu polise bildirdi. Polis ve itfaiye kipleri olay yerine geldi.


İkinci katta bulunan şahsın evine itfaiye ekipleri itfaiye merdivenlerini kullanarak balkondan girdi. Şahsın karbonmonoksit gazından etkilendiği ve baygın şekilde evde yattı görüldü. Sağlık ekiplerine bilgi verilerek karbonmonoksit gazından etkilenen şahıs ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Besni, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
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