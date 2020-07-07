Zehirlenen sokak köpeğini veterinere götürmek isteyen kadın sürücü aracıyla markete daldı - Son Dakika

Kaza nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sürücü ve market çalışanları şoka girdi. Markette ise hasar meydana geldi.

Aracı çalıştırdıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın, caddede bulunan markete daldı.

Maltepe 'de zehirlenen sokak köpeğini otomobilinin bagajına koyarak veterinere götürmek isteyen bir kadın, direksiyon hakimiyetini kaybederek markete daldı.

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