Bodrum'da zehirlenen Uraz bebek ve ablası Karya'nın ölümünde ilaçlama firması sahibi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Bodrum'da zehirlenen Uraz bebek ve ablası Karya'nın ölümünde ilaçlama firması sahibi tutuklandı

22.05.2023 23:36

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İnci Sandık'ın emzirdiği 6 aylık bebeği Uraz ile kızı Kayra'nın yaşamını kaybettiği olayda, evi haşerelere karşı ilaçlayan ve ilaçlama şirketinin de sahibi olan Halil Kahraman, tutuklandı. Yapılan incelemede evin, halk dilinde 'buğday biti' olarak adlandırılan tarım ilacı ile ilaçlandığı ortaya çıktı. Olayın yaşandığı akşam da tavuk yiyen ailenin zehirlenme nedeni, yapılan inceleme ve Uraz ve Karya'nın otopsisinin ardından netlik kazanacak.

Ortakent Mahallesi'nde yaşayan İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha ve 6 aylık Uraz ile kızı Karya (6), 20 Mayıs sabahı rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan Uraz kurtarılamadı. Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kayra Sandık da dün yaşamını yitirdi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İki kardeş dün, ilçede toprağa verildi. Cenazeye anne İnci Sandık da katıldı. Cenazenin ardından tekrar rahatsızlanan İnci Sandık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavisi süren oğlu Sezai Talha'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

ZEHİRLENEN URAZ BEBEK VE ABLASI KARYA'NIN ÖLÜMÜNDE İLAÇLAMA FİRMASI SAHİBİ TUTUKLANDI

İLAÇLAMA ŞİRKETİNİN SAHİBİ TUTUKLANDI

Olayın ardından baba Alp Sandık'ın ifadesine başvuruldu. Sandık ifadesinde, evdeki haşerelere karşı firma tarafından yapılan ilaçlamanın aşırı olduğunu söyledi. Baba Sandık'ın ifadesi doğrultusunda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla evi ilaçlayan ve ilaçlama şirketinin sahibi olan Halil Kahraman dün akşam gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman, çıkarıldığı mahkemece "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklandı. Yapılan incelemede evin, halk dilinde 'buğday biti' olarak adlandırılan tarım ilacı ile ilaçlandığı belirlendi.

ZEHİRLENEN URAZ BEBEK VE ABLASI KARYA'NIN ÖLÜMÜNDE İLAÇLAMA FİRMASI SAHİBİ TUTUKLANDI

1 GÜN ÖNCE TAVUK YEMİŞLER

Ailenin 19 Mayıs günü akşam yemeğinde tavuk yediği, bir süre önce de evin ilaçlandığı bildirildi. Ailenin zehirlenme nedeni, yapılan inceleme ve Uraz ve Karya'nın otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Halil Kahraman, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da zehirlenen Uraz bebek ve ablası Karya'nın ölümünde ilaçlama firması sahibi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
22:15 Hindistan'dan çok konuşulacak görüntüler, gökten solucan yağdı!
22:13 Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi!
22:10 Sırrı Süreyya Önder'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu'nun bize taahhüt ettiği şeyler var, yapmak zorunda
22:09 Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruldu: Seçimden bu sonucu bekliyor muydunuz?
22:06 Kılıçdaroğlu, kendisini terörle ilişkilendiren video için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi
22:05 Yıldız topçu menajerini dinledi! O isim Süper Lig devine geliyor
22:04 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan'a dikkat çeken soru: Vaatlerinden hangi gerekçeyle vazgeçtin?
22:03 Menajeri ilk o kulübü önerdi! Serdar Azmoun, Süper Lig devine geliyor
21:52 Son Çin İmparatoru'na ait Patek Philippe marka saat 6.2 milyon dolara satıldı
21:51 Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'yla ilgili montaj video hakkında çok konuşulacak yorum: Gerçekliğinin bir önemi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 22:23:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da zehirlenen Uraz bebek ve ablası Karya'nın ölümünde ilaçlama firması sahibi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement