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Zehirlenen yaşlı çift ve torunlarının cenazesi toprağa verildi

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift ve 10 yaşındaki torunlarının cenazesi toprağa verildi.

Zehirlenen yaşlı çift ve torunlarının cenazesi toprağa verildi, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift ve 10 yaşındaki torunlarının cenazesi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Dağhacıyusuf Mahallesi'ndeki evlerinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren Eraslan Altıntaş (84) ile eşi Gülşen (80) ve torunu Hasret Altıntaş'ın (10) cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Cenazeler Alaşehir Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından Dağhacıyusuf Mahallesi'ne getirildi.

Dede, babaanne ve torunun cenazesi, Dağhacıyusuf Mahallesi Ortaokulu'nun bahçesinde ikindi vakti ilçe müftüsü Necati Kara'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığından toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaymakam Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, Altıntaş ailesi ve mahalleliler katıldı.

Öte yandan dede, babaanne ve torunun ölümüne neden olan soba ile sobaya ait boruların evden çıkarılarak evin arkasındaki boş arsaya atıldığı görüldü. Sobanın yanında 10 yaşındaki Hasret'in bisikleti dikkati çekti.

Dağhacıyusuf Mahallesi'nde yaşayan Eraslan Altıntaş'ın evinin kapısını açmamasından şüphelenen yakınları dün eve girmiş, yaşlı çift ve torunlarının cesetleriyle karşılaşmıştı.

Alaşehir, Altıntaş, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:58 Kaynak: AA
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