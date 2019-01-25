Zehirlenen Yavru Köpek Çocukların Gözü Önünde Öldü

Zehirlenen yavru köpek çocukların gözü önünde öldüMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zehirlendiği ileri sürülen yavru köpek, çocukların gözlerinin önünde can verdi.

Zehirlenen yavru köpek çocukların gözü önünde öldü



MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zehirlendiği ileri sürülen yavru köpek, çocukların gözlerinin önünde can verdi.

Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir ağacın altında yavru bir köpeğin can çekiştiğini gören çoğu çocuk vatandaşlar, köpeğin çevresinde toplantı. Vatandaşlar, yetkilileri arayarak köpeğin kurtarılması için yardım istedi. Ancak zehirlendiği ileri sürülen köpek, çocukların gözlerinin önünde öldü.

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