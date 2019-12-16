'Zehirlenme' davasında ocak sahibine verilen hapis, para cezasına çevrildi - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, özel maden şirketine ait kömür ocağında, 2 yıl önce gaz zehirlenmesi sonucu 2 işçinin ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan ocak sahibine verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası, 24 bin lira para cezasına çevrildi. Mühendis ve şefe verilen 1'er yıl 8'er ay hapis cezası ise ertelendi.

Olay, 1 Temmuz 2017'de, Asma Mahallesi'nde bulunan özel şirkete ait kömür ocağında meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan işçiler Kenan Kulakçı (40) ve Oğuz Demir (26), karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kenan Kulakçı, merkeze bağlı Kumtarla köyünde, Oğuz Demir ise Bartın'da toprağa verildi. Olayın ardından ocak sahibi S.Ö., maden mühendisi O.B., şef S.K. ve A.İ.D. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan dava açıldı. Alınan bilirkişi raporunda, işçiler Kenan Kulakçı ve Oğuz Demir'in ocak içinde girilmemesi gereken bölgeye girdikleri için asli kusurlu olduğuna yer verildi. Ocak sahibi S.Ö.'nün de gerekli önlemleri almadığı için asli kusurlu, diğer sanıklar O.B. ve S.K.'nin tali kusurlu olduğu belirtildi. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar ile ölen işçilerin yakınları ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan S.Ö.'ye verdiği 3 yıl 4 ay hapis cezasını 24 bin lira para cezasına çevirdi. Mühendis O.B. ve şef S.K.'ye verilen 1'er yıl 8'er ay hapis cezası da ertelendi. A.İ.D. ise olayda kusuru bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.