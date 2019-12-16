'Zehirlenme' davasında ocak sahibine verilen hapis, para cezasına çevrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Zehirlenme' davasında ocak sahibine verilen hapis, para cezasına çevrildi - Son Dakika

'Zehirlenme' davasında ocak sahibine verilen hapis, para cezasına çevrildi

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, özel maden şirketine ait kömür ocağında, 2 yıl önce gaz zehirlenmesi sonucu 2 işçinin ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan ocak sahibine verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası, 24 bin lira para cezasına çevrildi.

'Zehirlenme' davasında ocak sahibine verilen hapis, para cezasına çevrildi, System.String[]

ZONGULDAK'ta, özel maden şirketine ait kömür ocağında, 2 yıl önce gaz zehirlenmesi sonucu 2 işçinin ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan ocak sahibine verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası, 24 bin lira para cezasına çevrildi. Mühendis ve şefe verilen 1'er yıl 8'er ay hapis cezası ise ertelendi.

Olay, 1 Temmuz 2017'de, Asma Mahallesi'nde bulunan özel şirkete ait kömür ocağında meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan işçiler Kenan Kulakçı (40) ve Oğuz Demir (26), karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kenan Kulakçı, merkeze bağlı Kumtarla köyünde, Oğuz Demir ise Bartın'da toprağa verildi. Olayın ardından ocak sahibi S.Ö., maden mühendisi O.B., şef S.K. ve A.İ.D. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan dava açıldı. Alınan bilirkişi raporunda, işçiler Kenan Kulakçı ve Oğuz Demir'in ocak içinde girilmemesi gereken bölgeye girdikleri için asli kusurlu olduğuna yer verildi. Ocak sahibi S.Ö.'nün de gerekli önlemleri almadığı için asli kusurlu, diğer sanıklar O.B. ve S.K.'nin tali kusurlu olduğu belirtildi. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar ile ölen işçilerin yakınları ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan S.Ö.'ye verdiği 3 yıl 4 ay hapis cezasını 24 bin lira para cezasına çevirdi. Mühendis O.B. ve şef S.K.'ye verilen 1'er yıl 8'er ay hapis cezası da ertelendi. A.İ.D. ise olayda kusuru bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendisine küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü
Eşi ile kendisine küfrettiğini iddia etti, önceden polise şikayet ettiği şahsı sokak ortasında tüfekle öldürdü Mersin toroslar zabıtasından 'şırıngalı çikolata' denetimi Zonguldak takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı

Son Dakika Haberleri
20:12 Orta Afrika Cumhuriyeti'nin sürgündeki devrik lideri Bozize ülkesine döndü - Son Dakika
20:07 Kılıçdaroğlu: "Türkiye Kazakistan'ın batıya ulaşımında önemli bir rol oynuyor" - Son Dakika
20:06 FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında son savunmalar alınıyor - Son Dakika
20:06 Saint Antoine Kilisesi'nde 'Angel' sergisi - Son Dakika
20:04 Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Son Dakika
19:21 Zonguldak takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
19:07 DİSK'in 2020 yılı için asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 20:17:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Zehirlenme' davasında ocak sahibine verilen hapis, para cezasına çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]