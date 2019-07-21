Son Dakika Haberleri: Zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirilip, cinsel saldırı bulgusu rastlanan kadının ölümüne...
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Zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirilip, cinsel saldırı bulgusu rastlanan kadının ölümüne...

19 dakika önce

KESİN ÖLÜM NEDENİ 3 AY SONRA BELLİ OLACAKUşak'ta toksik zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede, cinsel saldırı belirtilerinin bulunması üzerine alındığı ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren Beyhan Arslan'ın otopsisi tamamlandı.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye getirilip, cinsel saldırı bulgusu rastlanan kadının ölümüne..., System.String[]

KESİN ÖLÜM NEDENİ 3 AY SONRA BELLİ OLACAK
Uşak'ta toksik zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede, cinsel saldırı belirtilerinin bulunması üzerine alındığı ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren Beyhan Arslan'ın otopsisi tamamlandı. Savcılık tarafından yapılan ilk otopside zihinsel engelli kadının vücudunda cinsel saldırıya yönelik bulguların bulunduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin 3 ay sonra çıkacak otopsi sonuçlarına göre kesinlik kazanacağı belirtildi. Otopsinin tamamlanmasının ardından Beyhan Arslan'ın Çanakkale'de yaşayan anne, baba ve kardeşi İzmir Adli Tıp Kurumu'na geldi. Aile kızlarının ölümüyle ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, cenaze aracına konan Beyhan Arslan'ın naaşı Çanakkale'ye götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.


Çanakkale, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:57 Kaynak: DHA
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