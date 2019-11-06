Son Dakika Haberleri: Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 işçi taburcu edildi
Son Dakika Güncel Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 işçi taburcu edildi

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 işçi taburcu edildi

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 işçi, taburcu edildi.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 işçi taburcu edildi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 işçi, taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi'ndeki özel bir firmada çalışan ve yedikleri öğle yemeğinin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülen 12 işçi, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlenen işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Zonguldak, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:04 Kaynak: AA
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