Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 işçi taburcu edildi
6 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 işçi, taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:04 Kaynak: AA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 işçi, taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi'ndeki özel bir firmada çalışan ve yedikleri öğle yemeğinin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülen 12 işçi, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlenen işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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