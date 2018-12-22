Son Dakika Haberleri: Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan 50 Öğrenci Taburcu Oldu

Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan 50 Öğrenci Taburcu Oldu

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz gün Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'den gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 öğrenciden 50'si taburcu edildi.

Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırılan 50 Öğrenci Taburcu Oldu, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz gün Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'den gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 60 öğrenciden 50'si taburcu edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Şehit Suat Akıncı Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde yatılı kalan öğrencilerden bir kısmı dün sabah saatlerinde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. Akşam yemeğinde, çorba, tavuk döner, pilav ve salata yiyen 145 öğrenci arasında rahatsızlık belirtisi gösteren 60 öğrenci Turgutlu ve Manisa'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 60 öğrenciden 50'si bugün taburcu edilerek, evlerine gönderildi. Kalan 10 öğrencinin de yine bugün yapılacak kontrollerinin ardından taburcu edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, yemeklerden alınan numunelerin Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından incelenmek üzere İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:38 Kaynak: İHA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa
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