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Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan mahkumlardan 28'i taburcu edildi

34 dakika önce

ZONGULDAK M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda dün gece gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 29 mahkumdan 28'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan mahkumlardan 28'i taburcu edildi, System.String[]
ZONGULDAK M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda dün gece gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 29 mahkumdan 28'i tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Merkeze bağlı Beycuma beldesindeki M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, dün gece, 163 mahkum, kusma ve ishal şikayetiyle revire başvurdu. Revirde sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu mahkumlardan başta 14'ü gıda zehirlenmesi şüphesiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gece 15 kişi daha aynı şikayetle hastaneye götürüldü. Mahkumlardan 28'i tedavilerinin ardından taburcu edilerek kaldıkları cezaevine getirildi. 1 mahkumun ise tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yiyeceklerden numuneler alınarak incelendiğini, kesin nedenin yapılan soruşturmanın ardından ortaya çıkacağını söyledi.


Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:10 Kaynak: DHA
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