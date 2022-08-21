Zehirli aslan balığını yakalamak için yarıştılar... Tuttukları balıkları ızgarada pişirip yediler

Deniz ekosistemine zarar veren aslan balığı popülasyonunu baskılamak için dalış yapan 20 amatör balıkçı, 71 aslan balığını zıpkınla yakaladı

71 adet 15 kilo 370 gram aslan balığı özenle temizlenip ızgarada pişirilerek vatandaşlara ikram edildi

ANTALYA - Antalya'da deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığının popülasyonunu baskı altına almak için zıpkınla aslan balığı avcılık yarışması düzenledi. Dereceye girenlere ödülleri verilirken, yakalanan 71 adet 15 kilo 370 gram aslan balığı özenle temizlendikten sonra ızgarada pişirilerek vatandaşlara ve yarışma katılımcılarına ikram edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile Türkiye kıyılarına ulaşarak yayılım gösteren ve yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığı ile mücadele ederek biyoçeşitliliğin ve deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlamak amacıyla zıpkınla aslan balığı avcılık yarışması düzenledi. Saat 08.00'de Konyaaltı Sahili'ndeki Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri'nde başlayan yarış 4 saat sürdü. Antalya'da ikincisi düzenlenen yarışmaya üçer kişiden oluşan 7 takım katıldı.

71 aslan balığı ise özenle temizlendikten sonra ızgarada pişirildi

Takımlar avlanan aslan balığı sayısı ve avlanan en ağır aslan balığı kategorilerinde yarıştı. Balıkçılar tüpsüz ile daldıkları Akdeniz'in derinliklerinde zıpkın ile aslan balıklarının peşine düştü. 4 saatin sonunda yarışmacıların kıyıya döndüklerinde tuttukları balıklar jüri üyeleri tarafından tek tek tartılarak sayıldı. Sayım sonucunda en çok avlanan aslan balığı kategorisinde 60 adet balık tutan Mevlüt Şahin, Şahin Akman, Berk Akman'ın yer aldığı ekip birinci oldu. Üç ismin tuttuğu balıkların toplam ağırlığı ise 12 kilo 930 gram geldi. Öte yandan bu grup en ağır aslan balığı kategorisinde de yine 1 kilo 377 gram ile birinciliği kimseye kaptırmadı. Yarışmada avlanan 71 aslan balığı ise özenle temizlendikten sonra ızgarada pişirilerek vatandaşlara ve yarışmacılara ikram edildi. Derece giren üç gruba ise ödülleri etkinlik alanında teslim edildi.

"Sofralarımızda tüketebilirsek zaten en büyük mücadeleyi vermiş olacağız"

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, "Etkinliğin ikincisi düzenlendi. Bunu yapma nedenlerimizin başında aslan balığının istilacı bir tür olmasıdır. Kıyılarımızda her geçen gün popülasyonu artıyor. Diğer bir nedenimiz bu türü biz nasıl baskılayabiliriz ile ilgili bir etkinlik. Bu zehirli bir balık, dikenleri zehirlidir. Eti zehirli değildir. Bu dikenleri temizlendiği zaman lezzetli bir balıktır. Biz bunu belediyemizin tesislerinde menülerimize zaten koyduk. Eğer biz bunu sofralarımızda tüketebilirsek zaten en büyük mücadeleyi vermiş olacağız. Yarışmada 7 grup yer aldı. Tüplü dalış olmadı. 3'erli yarıştırlar. 2 saat sonra ekiplerimiz geldi. Geçen yıl 560 gramdı en büyük aslan balığı. Bu yıl onun rekoru kırıldı. Bunlar bizim yerli türlerimiz ile besleniyorlar. Doymak bilmeyen bir tür. Ancak biz avlarsan mücadele edebiliriz. Keyifliydi. Projemize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

"Geçen yıla göre bir azalma olmuş"

En fazla ve en ağır aslan balığını tutan gruptan Mevlüt Şahin ise, "Bu bir istilacı türdür. Farkındalık oluşturmak amacı ile bir yarışma oldu. Derinlerde bulunuyor. Geçen yıla göre bir azalma olmuş. Gün gün popülasyonu artıyor. Yarışma dışında da avlıyoruz" sözlerine yer verdi.