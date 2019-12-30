Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak - Son Dakika

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) öğretim üyeleri yaptıkları çalışma ile deniz canlıları ve balıkçıların korkulu rüyası balon balığının dişinden, insan diş protezinde kullanılacak dolgu ve kaplama malzemesi elde etti.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, doktora öğrencisi Servet Ahmet Doğdu, Türk ve dünya denizlerinde ekonomik değeri olmayan ve deniz canlıları için de tehlike sinyalleri veren balon balıkları üzerine araştırma çalışması başlattı. Prof. Dr. Turan, balon balıklarının son yıllarda Türkiye denizlerinde yaygın olarak görüldüğünü ve bu durumun Türk ekonomisine büyük kayıplar verdiğini söyledi. İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, balon balıklarının türleri üzerinde yaptıkları araştırma çalışmaları içerisinde balon balığının çok sağlam ve keskin dişlerinin, diş sağlığında da kullanılabileceğini gördüklerini söyledi.

ÇÜRÜK İNSAN DİŞİNE DOLGU

Balon balıkları üzerinde yaptıkları çalışmalarla ekonomik değer katmaya ve insanlığın hizmetinde kullanılabilirliğine yönelik çalışma yürüttüklerini kaydeden Prof. Dr. Turan, ağız ve diş sağlığı sektöründe balon balıklarının dişlerinden faydalanabileceğinin anlaşıldığını söyledi. Turan, "Balon balıklarının dişi çok sert. En sert dişlerden birine sahipler. Biz de 'bundan ne yapabiliriz?' diye düşündük. Dolgu malzemesi ve kaplama diş yapılabilecek diş malzemesi ürettik. Bununla ilgili patent başvurusunu da yaptık ve kabul edildi. Çürük bir insan dişi alarak, temizleyip balon balığının dişinden elde etiğimiz dolgu malzemesi ile dolguladık. İnsan dişi ile balon balığının dişini birleştirerek tedavi ettik" ifadelerini kullandı.