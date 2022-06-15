Zehirli engerek yılanı doğaya salındı - Son Dakika
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Zehirli engerek yılanı doğaya salındı

15.06.2022 22:56
Zehirli engerek yılanı doğaya salındı

Muğla'nın Ortaca ilçesi Ekşiliyurt mahallesinde evin odasında itfaiye ekipleri tarafından yakalanan küçük zehirli engerek yılanı doğal ortama bırakıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Ekşiliyurt mahallesinde evin odasında itfaiye ekipleri tarafından yakalanan küçük zehirli engerek yılanı doğal ortama bırakıldı.

Ekşiliyurt Mahallesi 7'inci sokakta evin karyolasının içinde yılan gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Belirtilen adrese Büyükşehir Ortaca İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan zehirli engerek yılanı koruma altında tekrar doğal ortama bırakıldı. - MUĞLA

Zehirli engerek yılanı doğaya salındı
Zehirli engerek yılanı doğaya salındı

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zehirli engerek yılanı doğaya salındı - Son Dakika

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