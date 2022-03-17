Fabrikadan sızan gaz onlarca işçiyi zehirledi - Son Dakika
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Fabrikadan sızan gaz onlarca işçiyi zehirledi

17.03.2022 13:00

Fabrikadan sızan gaz onlarca işçiyi zehirledi Buharla yayılan zehirli gazdan zehirlenen 30'dan fazla işçi hastanelerde tedavi altına alındı Organize Sanayi Bölgesine bağlı ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı Eskişehir'de bir fabrikanın bacasından buhar ile çıkan zehirli gazın yağmur...

Fabrikadan sızan gaz onlarca işçiyi zehirledi

Buharla yayılan zehirli gazdan zehirlenen 30'dan fazla işçi hastanelerde tedavi altına alındı

Organize Sanayi Bölgesine bağlı ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir fabrikanın bacasından buhar ile çıkan zehirli gazın yağmur suyu rögarına karışması sonucu zehirlendiği belirtilen 30'dan fazla işçi hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 7'nci Caddesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın bacasından buhar ile çıktığı iddia edilen zehirli gaz, yağmur ile birlikte rögarlara indi. Gece saatlerinde gazın sıkışması sonrasında fabrikalarda bulunan bazı işçiler rahatsızlanmaya başladı. Servislerle çeşitli hastanelere götürülen 30'un üzerinde işçi tedavi altına alındı. Sabah vardiyasına gelen işçilerin bir bölümü de çalışmaya başladıktan sonra rahatsızlandı. İşçiler fabrikaya gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin zehirlenmesi üzerine Organize Sanayi Bölgesine bağlı ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı. Çalışma sonrasında işçilerin zehirlenme sebeplerinin belirleneceği öğrenildi.

Fabrikadan sızan gaz onlarca işçiyi zehirledi
Fabrikadan sızan gaz onlarca işçiyi zehirledi
Fabrikadan sızan gaz onlarca işçiyi zehirledi
Fabrikadan sızan gaz onlarca işçiyi zehirledi
Fabrikadan sızan gaz onlarca işçiyi zehirledi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fabrikadan sızan gaz onlarca işçiyi zehirledi - Son Dakika


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