Zehirli gözlemenin içinden miras cinayeti çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zehirli gözlemenin içinden miras cinayeti çıktı - Son Dakika

Zehirli gözlemenin içinden miras cinayeti çıktı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, meydana gelen olayda 36 yaşındaki kadın, öz babası ile erkek kardeşini gözlemenin içerisine koyduğu tarım ilacı zehirledi.

Zehirli gözlemenin içinden miras cinayeti çıktı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde, meydana gelen olayda 36 yaşındaki kadın, öz babası ile erkek kardeşini gözlemenin içerisine koyduğu tarım ilacı zehirledi. Babasının ölümüne neden olan kadın ve sevgilisi ile olaya yardımcı olduklarını düşünülen iki şüpheli, polisin Nazilli'de belirlediği adrese yaptığı operasyonla yakalandı.


Olay, Didim Efeler Mahallesi Türkoğlu Caddesi Musa Utku Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eşinden boşanma aşamasında olan ve 2 senedir Nazili Sümer Mahallesi 445 Sokak numara 8 adresinde yaşayan 36 yaşındaki Betül Karabulut, erkek arkadaşı Sezgin Kahraman (34) ile birlikte babasına miras sebebiyle babasını ve kardeşini öldürme planları yaptı.


İddialara göre; Planlarını hayata geçirmek isteyen Betül Karabulut ile erkek arkadaşı Sezgin Kahraman ve İdris Y. (31) Nazilli'den kiraladıkları ticari taksi 2 Nisan günü birlikte Didim'e geldi. İçerisine tarım ilacı zehri koydukları gözlemeyi vermesi için İdris Y'yi babası ve kardeşinin yaşadığı daire gönderdi.


Ali Karateke (69) ile oğlu Birol Karateke'nin (45) birlikte yaşadığı daireye gelen İdris Y. "Hayır dağıttığını" ifade ederek elindeki gözlemeyi Ali Karateke'ye verdi. Kendilerine ulaşan gözlemeyi Birol Karateke yemesinin ardından acı olduğunu söyleyerek yemezken, baba Ali Karateke ise gözlemeyi yemesinin ardından mide bulantısı ve baş ağrısı ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede bir gün yoğun bakımda kalan baba Ali Karateke ise bir gün sonra taburcu edilerek evine getirildi. Olaydan bir gün sonra ise Ali Karateke ise sabah saatlerinde evinde oğlu tarafından ölü olarak bulundu.


Olayın emniyet güçlerine aksetmesinden ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Emniyet güçleri olay günü başka hiçbir haneye hayır yemeğinin verilmediğini ve evdeki gözlemeyi incelemelerinin ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.


Yapılan incelemede Nazilli'den gelen bir ticari taksiye ulaşan ekipleri konuyu derinleştirerek, Nazilli'deki ticari taksi şoförüne ulaştı. Şoförün verdiği ifadeden yola çıkan ekipler, Ali Karateke'nin Nazilli'de yaşayan kızına ulaştı. 11 Nisan sabah Nazilli'de Sümer Mahallesi 445 Sokak numara 8 adresine baskın yapan ekipler, Betül Karabulut ile erkek arkadaşı Sezgin Kahraman'ı yaşadıkları evde göz altına aldı.


Kızı suçu itiraf etti


Olayla ilgili olarak kendilerine yardım eden ve Nazilli'de yaşadığı tespit edilen İdris Y. ile daha önce Betül Karabulut'un babasına yemek verme konusunda yardımcı oldukları öğrenilen Nurhayat K. (64) Didim polisi tarafından Nazilli'de göz altına alınarak Didim'e getirildi.


Didim emniyetinde yapılan sorgulamada Betül Karabulut, babası ve kardeşine yönelik suçlamaları kabul ederek her şeyi itiraf ettiği, erkek arkadaşının ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Göz altına alınan 4 şüpheli Didim Adliyesine sevk edilirken, Betül Karabulut ve erkek arkadaşı Sezgin Kahraman tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer iki şüpheli serbest kaldı.


Betül Karabulut ile babası Ali Karateke'nin aralarının iyi olmadığı, annelerinin vefatından sonra evdeki hisselerinin satışı konusunda anlaşmazlık yaşadıkları, ekonomik sebeplerle babasına yönelik olayı tasarladığı bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:41 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir Acımasız adamın eski sevgilisini bayılana kadar dövdüğü anlar ortaya çıktı Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi         
18:12
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı         
17:44
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu         
17:35
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor         
17:32
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi         
17:18
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi         
17:10
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek         
17:10
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti         
17:04
80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi 80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi         
16:52
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok         
16:49
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
16:25
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti         
16:24
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı         
16:22
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum         
16:16
F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı F.Bahçe'nin eski yengesi Rose Bertram, Siri'nin ettiği küfürle neye uğradığını şaşırdı         
16:07
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu         
16:06
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor         
16:04
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu         
15:56
Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder Deniz Akkaya'dan Süleyman Soylu'nun istifa kararına yorum: Gemiyi en son kaptan terk eder         
15:49
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti         
15:44
Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti         
15:26
Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı Naif tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Burhan amca, hastaneye yatırıldı         
15:26
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi         
15:25
Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim Rakitic'ten Barcelona'ya ayrılık tepkisi: Ben patates torbası değilim         
15:22
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti         
15:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan, toplantı sonrası halka seslenecek         
15:15
Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Listede kimler yok ki Survivor Sercan'ın eski aşkları ünlü isimler çıktı! Listede kimler yok ki         
15:13
DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı DSÖ: Koronavirüsün tedavisi için geliştirilen aşıların 3 tanesinde insanlı test çalışmaları başladı         
14:59
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 18:16:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zehirli gözlemenin içinden miras cinayeti çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]