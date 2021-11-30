Zehirli gözlemeyle babasının ölümüne sebep olan kadın ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık S.K. ve sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanık maktulün kızı B.T. ise SEGBİS aracılığıyla bağlantı yaptı.

ÖNCE TAVUK GÖNDERMİŞLER

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların Ali Karateke'yi öldürmek için plan yaptıklarını, ilk önce "hayır yemeği" diye tavuk gönderdiklerini ancak maktulün bunu kabul etmemesi üzerine başka bir gün zehirli gözlemeyi ulaştırdıklarını belirtti.

YEDİKTEN BİR SÜRE SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Gözlemeden Ali Karateke ve oğlu Birol Karateke'nin yediğini vurgulayan savcı, zehirlenen baba ve oğlunun hastaneye kaldırıldığı, bir süre sonra Ali Karateke'nin öldüğünün belirlendiğini kaydetti.

İKİ SUÇTAN CEZA TALEP EDİLDİ

Sanıkların Ali Karateke'yi "tasarlayarak kasten öldürme suçu" ile, Birol Karateke'yi "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğini belirten savcı, tutuklu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası talep etti.

MÜEBBET VE 15 YIL HAPİS

Mütalaa hakkında görüşleri sorulan sanıklar, beratlarını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası verdi.