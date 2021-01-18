Zehirli köpükler denize yayılıyor (2) - Son Dakika
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Zehirli köpükler denize yayılıyor (2)

18.01.2021 20:30
Zehirli köpükler denize yayılıyor (2)

10 İŞLETMEYE 2.5 MİLYON LİRA CEZAAntalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalelerini de içine alan Düden Çayı'nda yaşanan zehirli su kaynaklı köpüklenme ile ilgili valilikten açıklama yapıldı.

10 İŞLETMEYE 2.5 MİLYON LİRA CEZA

Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalelerini de içine alan Düden Çayı'nda yaşanan zehirli su kaynaklı köpüklenme ile ilgili valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Kepez ilçesinde bulunan Düden Çayından kaynaklı koku ve köpük kirliliği üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce denetim ekibi oluşturularak bölgede denetimlere başlanmıştı. Bugüne kadar yapılan denetimlerde toplam 10 işletmeye 2 milyon 598 bin 797 TL idari para cezası uygulanmış ve bu 10 tesisin faaliyeti durdurulmuştur. 18.01.2021 günü yapılan denetimlerde ise 10 tesis daha denetlenmiş ve bunlardan 3 tanesinde atık sularını toprağa veya yeraltına vermeleri gibi olumsuzluklar tespit edilmiş olup bunlar hakkında da idari işlemlere başlanmıştır. Bugüne kadar yapılan denetimler ve yeraltına verilen atık su deşarjlarının önlenmesi sonucu Düden Şelalesinde gözle görülür bir şekilde suda kirliliğin ve kokunun azaldığı görülmüştür."


Kaynak: DHA
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Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zehirli köpükler denize yayılıyor (2) - Son Dakika

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