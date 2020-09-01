Zehirli olduğu iddia edilen sudan içen 30 küçükbaş hayvan telef oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde zehirli olduğu iddia edilen sudan içen 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde zehirli olduğu iddia edilen sudan içen 30 küçükbaş hayvan telef oldu. Alınan bilgiye göre, Güneri Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besleyen Döndü Gültekin, sabah ahırına girdiğinde 30 küçükbaş hayvanının telef olduğunu gördü. Gültekin, durumu polis ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ve hayvanlardan numune aldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 16:30 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Zehirli olduğu iddia edilen sudan içen 30 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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