Zehirli Sarmaşık Şarkısıyla Ahmet Mehmet'in Büyük Çıkışı - Son Dakika

Zehirli Sarmaşık adlı şarkısının sözlerinin Murat Onur Denizalp'e ait olduğu bu yumuşak ritimli şarkının aranjörlüğü ise Tolga Borucu ve Olcay Bağrıyanık tarafından yapıldı. Şarkının radyo pr çalışmaları Aria pr üzerinden gerçekleştirilen projede klip yönetmenliği ACK Productions tarafından yapılırken, geri vokalde Elvan Borucu yer alıyor.

Kısa süre içinde başarı yakalayarak, klip ve şarkı sözleri Youtube üzerinden de yayınlanan genç şarkıcı; her seslendirdiği ve yazdığı eserin alt yapı çalışmalarına çok önem verirken, duygularını da ön plana çıkardığını sözlerine ekliyor.

90'lı Yılların Ruhunu Yaşatıyorum

Teknolojinin giderek daha çok ilerlemesiyle birlikte duyguların da tamamen dijitalleştiğini savunan genç şarkıcı Ahmet Mehmet, şarkıların ruhunu kaybettiğini ve kendisinin 90'lı yılların kaybedilen ruhunu yeniden kazandırmaya çalıştığını da sözlerine ekliyor.

Genç yaşlarında müzik tutkusunu fark ettiğini söyleyen Ahmet Mehmet; özellikle Ferdi Tayfur şarkılarını dinlediğini ve ancak hayal ettiğini müzik eğitimini alamadığını da sözlerine ekliyor. Ancak yılmayan ve biriktirdiği parasıyla evinde kurduğu müzik studiosu ile hayalini gerçekleştirdiğini de sözlerine ekleyen Ahmet Mehmet, ilk şarkısı Zehirli Sarmaşık ile büyük başarı yakaladığı ve bu başarıyla birlikte, Nisan ve Temmuz aylarında da yeni şarkılarının piyasaya çıkacağının müjdesini verdi.