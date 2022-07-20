Belgesellerde birden çok ilginç görüntü yayınlanıyor. Ancak doğada yaşanan bazı olaylar, belgesel kameralarının dahi kadrajına girmiyor.
Doğadaki binlerce ilginç avlanma taktiklerinden biri ise bu sefer kameraların kadrajından kaçmadı. Sadece Güneybatı İran civarında yaşadığı bilinen ve "Örümcek Kuyruklu Boynuzlu Engerek" olarak bilinen yılan, kuyruğuyla pusu kurduğu kuşu saniyeler içerisinde kaptı.
Olayın bir diğer ilginç yanı ise kuşun, örümceği avlamak için yaklaşmasıydı. Ancak yılanın akılalmaz tuzağı, kuşu avcıyken av konumuna düşürdü.
Videoyu gören sosyal medya kullanıcıları ise çok sayıda yorumda bulundu. Bir kullanıcının iddiasına göre videonun devamında kuş, yılanın elinden kurtuluyor.
Son Dakika › Güncel › Zehirli yılandan akılalmaz tuzak! Örümcek kuyruklu boynuzlu engerek avını böyle tuzağa düşürdü - Son Dakika