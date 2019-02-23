Son Dakika Haberleri: Zehirsiz Ev Atölye Çalışmaları Başladı

Zehirsiz Ev Atölye Çalışmaları Başladı

1 saat önce

Çankırı'da Genç Oluşum Derneği (GEODER) tarafından vatandaşlara doğal temizlik malzemeleri yapımıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Zehirsiz Ev Atölye Çalışmaları Başladı, System.String[]
Çankırı'da Genç Oluşum Derneği (GEODER) tarafından vatandaşlara doğal temizlik malzemeleri yapımıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Çankırı Belediyesinin destekleriyle Tarihi Çamaşırhane'de yapılan programda kadınlara yönelik evde kendi imkanlarıyla yapabilecekler temizlik ve çeşitli malzemelerin yapılışından bahsedildi.

Sümeyra Uğur yaptığı konuşmada, "Aslında Çankırı'da olan hikayem 15 sene önce başladı. Geçen sene zehirsiz ev kitabıyla tanıştım. Evimde bazı zehirsiz ürünler kullanmaya başladım. Bazı kişisel bakım ürünleri ve deterjanları kendi evimde değiştirmeye başladım. Sonra deneyimlerken bazı arkadaşlarım bunları duyurmamı istediler. Ben de bunları başkalarıyla paylaşmak için atölyelerde çalışmaya başladım. Başta Ankara olmak üzere birçok şehirde bu atölyeleri yapıyorum. Bu vesileyle bazı ağlar kuruyorum. Aslında dayanışma ağları. Birisi yapmak istediğinde yanında bazı arkadaşları da olabilsin diye. Kolaylıkla pes etmesinler diye. Bu şekilde içinde ne olduğunu bildiğimiz şeyleri kullanıyoruz. Bununla biz deterjanlar diş macunu krem yüzey temizleyici, deodorant. Aslında birçok işimize yarayan malzemeleri yapıyoruz. ve sadece bir kaç malzemeyle kısa zamanda yapıyoruz" dedi.

Uğur, "Ekonomik açıdan daha ucuza denk geliyor. Mesela elma sirkesini bahçeden elma toplayarak çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Bununda üzerine elma sirkesini birçok malzemede kullanabiliyoruz. Bu sıfır maliyetli bir şey. Bununla birlikte deodorant sadece 1 liraya, ağız çalkalama suyunu sadece 25 kuruşa yapabiliyoruz" ifadelerine de yer verdi. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:15 Kaynak: İHA

Genç, Çankırı, Güncel
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