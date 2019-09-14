Zehirsiz sofralar için topraktan böcek ilacı geliştirdiler

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Sağlam, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Arda Işıkber işbirliği ile zehirsiz, insan sağlığını etkilemeyen, topraktan böcek öldürücü doğal ürün geliştirerek bir ilke imza attılar.



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Sağlam yürütücülüğünde, KSÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Arda Işıkber danışmanlığında TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Projesi kapsamında merkezi NKÜ Teknopark'ında bulunan Entoteam Arge Tic. Ltd. Şti. Kahramanmaraş Şubesi hizmete girdi. 8 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ürünü olarak DEMITE ve DETECH adında 2 marka geliştirildi ve bu ürünlerin tanıtımı yapıldı.



NKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Sağlam yürütücülüğünde geliştirilen DEMİTE ve DETECH markalı ürünlerin Şirketin Kahramanmaraş Şubesinde yapılan tanıtım programına KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, KSÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Gencoğlan, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Merkez Yöneticisi ve 2. Başkanı Prof. Dr. Cem Özkan, ZMO Bursa Şube Başkanı Doç. Dr. Erkan Yaslıoğlu, ZMO Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar, Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Yusuf Koçyiğit, İl Tarım Gıda Müdürlüğü, Belediyeler ve farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.



"Kimyasal olmadığı için çevre dostudur"



Şirket Genel Müdürü ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Özgür Sağlam, ürünlerin nerede ve nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler vererek; "Ürünlerimiz tamamen doğal olup, böcekleri fiziksel olarak öldürmektedir. Kimyasal olmadığı için çevre dostudur, kullanan kişi elle temas edebilir, zehirli değildir, gıdalarda katkı maddesi olarak da önerilmektedir. Böcekler ilaçlara dayanıklılık kazanmış olsalar bile Entoteam'in geliştirdiği ürünlerle kontrol altına almak mümkündür. Bu ürünlerin tohuma uygulanarak böceklenmenin önlenmesi depolama kayıplarının önlenmesi ve özellikle organik ürünlerde kullanımı açısından önemli bir kazanımdır. Bu sayede tohumların böceklenmeden, doğal olarak, uzun yıllar saklanması mümkün olacaktır. Uzun soluklu laboratuvar araştırması sonunda geliştirilen ürünler kuru ve sulu bazda da uygulanabilmektedir. Sulu formülasyon özellikle hamamböceği ve karınca mücadelesinde kullanılacak doğal bir üründür. Yapılan Ar-Ge çalışması sonucunda 125 milyon ton diatom rezervi olan ülkemizde her diatom toprağının da böcek öldürücü özelliği olmadığı özellikle ifade edilmelidir. Entoteam TÜRK diatom kökenli yerli ve milli, özel geliştirilmiş formülasyonları ülkemize kazandırmanın ve ekonomiye kazandırarak katma değer yaratmanın mutluluğunu ve gururunu yaşamaktadır. Tüm bu süreç içerisinde bu ürünlerin ortaya çıkmasında TÜBİTAK'a, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonlarına ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine destekleri için teşekkür ederiz" dedi.



Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Genel Merkez Yöneticisi ve 2. Başkanı Prof. Dr. Cem Özkan'da "Bilinçsiz ve yoğun tarım ilacı kullanımı; çevre, biyolojik çeşitlilik ve insan sağlığı için geri dönüşü zor problemlere neden olmaktadır. Türkiye kullandığı tarım ilacının yüzde 95'ini ithal etmekte ve her yıl 600 bin ABD Doları ödemektedir. Türkiye mevcut doğal kaynaklarını kullanarak yüzde100 yerli "Diatom toprağından yerli ve milli ürünler geliştirmeye başladı, hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Daha sonra konuklara ilacın uygulamasına yönelik olarak demo ilaçlama yapıldı. - TEKİRDAĞ