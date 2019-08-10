Son Dakika Haberleri: Zehra Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu
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Zehra Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu

26 dakika önce

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen ve 60 ülkeden 549 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son gününde kızlar 59 kilo finalinde Zehra Begüm Kavukcuoğlu ile Belarus'tan Daniela Miliuschankava karşı karşıya geldi.

Zehra Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu, System.String[]
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen ve 60 ülkeden 549 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son gününde kızlar 59 kilo finalinde Zehra Begüm Kavukcuoğlu ile Belarus'tan Daniela Miliuschankava karşı karşıya geldi.

Rakibini 23-0 yenen milli tekvandocu, dünya şampiyonu oldu.

Organizasyonda erkekler 57 kiloda ise milli sporcu Hakan Kaya, bronz madalya elde etti.

Türkiye, şampiyonayı 1 altın, 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.

Şampiyonada daha önce kızlar 29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz ve 41 kiloda Zeynep Nur Sarıçiçek, bronz madalya kazanmıştı.
Özbekistan, Belarus, Taşkent, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:03 
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