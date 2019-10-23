Zehra Çilingiroğlu aileye girdi
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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün sevgilisi Alattin Kadayıfçıoğlu'nun annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu için düzenlenen sürpriz yaşgünü partisine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:38 Kaynak: Bültenler
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğinden olan Zehra Çilingiroğlu, evlilik yolunda… 21 yaşındaki Çilingiroğlu, bir süredir beraberlik yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun annesi Ceyda Hanım'ın doğumgünü partisine katıldı.
Aslı Pehlivanlar'ın Etiler Chin Chin adlı mekânında organize ettiği partide Ceyda Hanım'ın oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu sürpriz yaparak kız arkadaşını getirdi. Doğum günü sebebiyle ilk kez müstakbel kayınvalidesiyle tanışan Çilingiroğlu, partiye eli boş gelmedi. Ünlü isim, Kadayıfçıoğlu'na taşlı küpe hediye etti.
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