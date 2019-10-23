Son Dakika Haberleri: Zehra Çilingiroğlu aileye girdi
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Zehra Çilingiroğlu aileye girdi

1 saat önce

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün sevgilisi Alattin Kadayıfçıoğlu'nun annesi Ceyda Kadayıfçıoğlu için düzenlenen sürpriz yaşgünü partisine katıldı.

Zehra Çilingiroğlu aileye girdi, System.String[]

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğinden olan Zehra Çilingiroğlu, evlilik yolunda… 21 yaşındaki Çilingiroğlu, bir süredir beraberlik yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun annesi Ceyda Hanım'ın doğumgünü partisine katıldı.

Aslı Pehlivanlar'ın Etiler Chin Chin adlı mekânında organize ettiği partide Ceyda Hanım'ın oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu sürpriz yaparak kız arkadaşını getirdi. Doğum günü sebebiyle ilk kez müstakbel kayınvalidesiyle tanışan Çilingiroğlu, partiye eli boş gelmedi. Ünlü isim, Kadayıfçıoğlu'na taşlı küpe hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:38 Kaynak: Bültenler
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