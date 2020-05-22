Çilingiroğlu, 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonra kız arkadaşıyla birlikte aracının içinde seyir halinde objektife yansıdı.
Çilingiroğlu, 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonra kız arkadaşıyla birlikte aracının içinde seyir halinde objektife yansıdı. Daha önce maskesiz dışarı çıktığı için eleştirilen Zehra Çilingiroğlu'nun bu kez önlem aldığı görüldü.
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22.05.2020 18:04:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zehra Çilingiroğlu bu kez maskeli - Son Dakika