Zehra Çilingiroğlu bu kez maskeli

Çilingiroğlu, 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonra kız arkadaşıyla birlikte aracının içinde seyir halinde objektife yansıdı. Daha önce maskesiz dışarı çıktığı için eleştirilen Zehra Çilingiroğlu'nun bu kez önlem aldığı görüldü.