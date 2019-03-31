Son Dakika Haberleri: Zehra Çilingiroğlu'da Annesi Gibi Seçim Mührünü Kabinde Unuttu

Zehra Çilingiroğlu'da Annesi Gibi Seçim Mührünü Kabinde Unuttu

45 dakika önce

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın ardından kızı Zehra Çilingiroğlu'da oyunu kullandı.

Zehra Çilingiroğlu'da Annesi Gibi Seçim Mührünü Kabinde Unuttu, System.String[]
Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın ardından kızı Zehra Çilingiroğlu'da oyunu kullandı. Çilingiroğlu, annesi gibi seçim mührünü kabinde unuttu.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın ardından kızı Zehra Çilingiroğlu'da Sarıyer'de bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Çilingiroğlu da annesi gibi seçim mührünü kabinde unutarak görevliler tarafından uyarıldı. Çilingiroğlu, seçim mührünü kabine dönüp alarak görevlilere teslim ederken, bu kez de imza atmayı unuttu. Görevlilerin seslenmesinin ardından imzasını atan Çilingiroğlu, daha sonra okuldan ayrıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:42 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Hülya Avşar, Zehra Çilingiroğlu, Güncel
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