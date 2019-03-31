Zehra Çilingiroğlu da Annesi Gibi Seçim Mührünü Kabinde Unuttu

Zehra Çilingiroğlu da annesi gibi seçim mührünü kabinde unuttu Zehra Çilingiroğlu, oyunu kullandıİSTANBUL - Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın ardından kızı Zehra Çilingiroğlu da oyunu kullandı.

Zehra Çilingiroğlu da annesi gibi seçim mührünü kabinde unuttu

Zehra Çilingiroğlu, oyunu kullandı



İSTANBUL - Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın ardından kızı Zehra Çilingiroğlu da oyunu kullandı. Çilingiroğlu, annesi gibi seçim mührünü kabinde unuttu.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın ardından kızı Zehra Çilingiroğlu da Sarıyer'de bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Çilingiroğlu da annesi gibi seçim mührünü kabinde unutarak görevliler tarafından uyarıldı. Çilingiroğlu, seçim mührünü kabine dönüp alarak görevlilere teslim ederken, bu kez de imza atmayı unuttu. Görevlilerin seslenmesinin ardından imzasını atan Çilingiroğlu, daha sonra okuldan ayrıldı.

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