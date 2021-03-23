Zehra'dan retro klip - Son Dakika

Zehra'dan retro klip

23.03.2021 22:14
Zehra'dan retro klip, System.String[]

Eski sinema kayıt makinalarıyla çekilen "Eski İstanbul, köy, Almanya'ya gidiş, işçiler, gurbet, sokaklar, Almanya, İstanbul'un eski hali, tren" gibi gurbet içeren görüntüler yönetmen Selim Durak tarafından çekilen klipte Zehra ile match edildi.

Eski sinema kayıt makinalarıyla çekilen "Eski İstanbul, köy, Almanya'ya gidiş, işçiler, gurbet, sokaklar, Almanya, İstanbul'un eski hali, tren" gibi gurbet içeren görüntüler yönetmen Selim Durak tarafından çekilen klipte Zehra ile match edildi…

"Cennetten Çiçek" ile 8 ayda 200 milyonu geçip Türkiye rekoru kıran Zehra, Özdemir Erdoğan'ın nostaljik şarkısı Gurbet'i coverladı, ve piyasaya sundu. Poll Production'ın sunduğu şarkının prodüktörlüğünü Erol Köse, aranjesini Alper Atakan yaptı, "Söyleyin Memleketten Bir Haber mi var" dizeleri ile hafızalara kazınan şarkı, Kemal Sunal'ın 'Kapıcılar Kralı' gibi birçok filmin de tema müziği olmuştu.

Zehra'dan retro klip

Özdemir Erdoğan, İstanbul, Yönetmen, Almanya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Zehra'dan retro klip - Son Dakika Magazin


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