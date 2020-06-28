Zehra, gezmeye gittiği kanyonda düştüğü suda boğuldu - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde dağlık bölgede ağabeyiyle doğa gezisine çıkan Zehra Ayverdi (25), su doldurmak isterken düştüğü Karasu Kanyonu'nda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Tarsus ilçe merkezine bağlı Boğazpınar Mahallesi Karasu Kanyonu mevkiinde yaşandı. Aslen Şanlıurfalı olan fakat Mersin'de ikamet eden Zehra Ayverdi, iddiaya göre internetten gördüğü ve çok beğendiği Karasu'yu görmek için ağabeyi Ahmet Ayverdi (29) ile birlikte bölgeye gitti. Burada ağabeyi ile birlikte piknik yapan Zehra Ayverdi, iddiaya göre su doldurmak için akarsu yanına gittiği sırada ayağı kayınca suya düştü. Akıntının yoğun olduğu suda bir süre sürüklenen Zehra Ayverdi, daha sonra gözden kayboldu. Telaşlanan ağabeyi., durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalarda Zehra Ayverdi'nin cansız bedeni, düştüğü yerden metrelerce uzaklıkta bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.