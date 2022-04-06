SPOR Zehra Güneş: Herkesin yapamayacağı bir işi yaptık - Son Dakika

Zehra Güneş: Herkesin yapamayacağı bir işi yaptık

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'Son sayıya kadar mücadele edeceğiz'

Ata SELÇUK - Mustafa AKIN/ İSTANBUL, (DHA) - CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında VakıfBank'ın Fenerbahçe Opet'i altın sette mağlup ederek finale yükselmesinin ardından sarı-siyahlı ekibin orta oyuncusu Zehra Güneş, galibiyeti değerlendirdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güneş, 'Her şeyi bu maç belirliyordu. Fenerbahçe bugün sahada muhteşem bir voleybol oynadı. Biz ilk set oyuna giremedik, onların üstünü oyunu yüzünden. 3'üncü sette onlara biraz daha ayak uydurmaya başladık ama önemli olan altın setti. Bu kadar mental seviye düştükten sonra, 3-0 yenildikten sonra, altın sete bu şekilde girmek, bu şekilde çevirmek, gerçekten herkesin yapamayacağı bir iş. Biz bunu bugün takım olarak çok iyi başardık. Bütün staff'ı, bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum' şeklinde konuştu.

'SON SAYIYA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Imoco ile oynadıkları her maçın kıyasıya mücadeleyle geçtiğini dile getiren Zehra Güneş, 'Çok güzel bir voleybol izleteceğimizi düşünüyorum. Türkiye'yi çok iyi yerlerde temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız, son sayıya kadar mücadele edeceğiz. Umarım kazanan taraf biz oluruz' ifadelerini kullandı.