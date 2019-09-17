Zehra Kaygısız, TAemwondo Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi Temsil Edecek

Kayserili Taekwondo sporcusu Zehra Kaygısız İspanya'da yapılacak olan Taekwondo Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.



19 - 20 Ağustos 2019 tarihinde Ankara'da yapılan Taekwondo Yıldızlar Milli Takım Seçme müsabakalarında oldukça başarılı performans sergileyen Zehra Kaygısız 1 - 3 Ekim 2019 tarihleri arasında İspanya'da yapılacak olan Taekwondo



Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.



Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici; Taekwondo Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi temsil edecek olan Kayserili sporcumuz Zehra Kaygısız'a başarılar diledi. - KAYSERİ