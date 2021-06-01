Zehra Mine Öner Hanımefendi, Anaokullarını Ziyaret Etti, Öğretmenlerle Buluştu (01.06.2021) - Son Dakika

Valimiz Hüseyin Öner'in eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, ilimizde ki anaokullarını ziyaret ederek, okul müdürleri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okul ziyaretleri kapsamında il merkezinde ki anaokullarına giden Zehra Mine Öner Hanımefendi, öğrencilerle bir araya geldi ve oyunlarına eşlik etti.

Zehra Mine Öner Hanımefendi okul ziyaretlerinin ardından anaokulu müdür ve öğretmenleriyle Kongre Binasında bir araya gelerek Ardahan'da okul öncesi eğitim faaliyetleri ile ilgili sohbette bulundu.

Yapılan sohbette, 3-6 yaş çocukluk döneminde verilen eğitimlerin temel ve son derece etkili olduğu, bu eğitimlerin çocukların gelecek eğitim kademelerindeki başarısını çok etkilediği dile getirildi. Bununla ilgili okul öncesi eğitim alamayan uzak bölgelerde ki çocuklarımız için de neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Sıfır Atık projesi ile ilgili anaokullarımızın verdikleri ve verecekleri desteğin de son derece önemli olduğu vurgulandı.