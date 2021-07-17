Zehra'nın ölümünde acı detay! Başkasının kızı olduğunu düşünerek yardıma koşan baba yerde yatanın kendi kızı olduğunu gördü, feryatları yürek dağladı - Son Dakika

Dün akşam saat 21.30 sıralarında, Osmangazi Mahallesi Esen Caddesi'nde bir kaza meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki Zehra isimli kız, çöp atmak için evinden çıktı. Kıza, yolun karşısına geçerken otomobil çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, ağır yaralanan Zehra, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

KENDİ ÇOCUĞU OLDUĞUNU FARK EDİNCE DİZLERİNE VURARAK FERYAT ETTİ

Kazanın yaşandığı caddede esnaf olan Emrah Mermer, olay anını şöyle anlattı:

"Saat 21.30 sıralarında, dükkanda oturduğumuz sırada fren ve çarpma sesi duydum. Kafamı çevirdiğimde kızın 4-5 metre sürüklendiğini gördüm. O anda kalabalık toplanmaya başladı. Daha sonra ambulansla kaldırdılar. Kızın babası ve annesi kendi çocukları olduğunu bilmeden bir süre izlediler. Yabancı biri olduğunu düşünerek onlar da üzüldü. Babası yanına yaklaştı. Kendi çocuğu olduğunu fark edince dizlerine vurarak ağlamaya başladı. "Zehram" diye ağlamaya başlayınca, annesi de geldi. Feryat figan içerisinde, yabancı biri olduğunu düşünürken kendi kızları olduğunu öğrendiler. Ambulansa bindirildiğinde çok kötü durumdaydı" dedi.

"ŞOFÖR ŞOKTAYDI"

Engin Döndü ise, "Dükkanda otururken gelen ses üzerine çıktık. Baktığımızda kız yerde yatıyordu. Şoför de şoktaydı. Burada oturdu. Polisler şoförü alıp götürdüler. Sevk edildiği hastanede hayatını kaybetmiş" diye konuştu.