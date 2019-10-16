Zehra Sayers: 2019'da BBC'nin 100 Kadın listesine giren Türk bilim insanı

BBC, 2019 yılının esin kaynağı olan ve etkili çalışmalarıyla tanınan 100 Kadın listesini belirledi.

çalışması bu yıl, "Kadınların yöneteceği bir dünya nasıl olurdu?" sorusuna odaklanıyor.

Listede, Suriye'nin yeniden inşasını planlayan mimardan, NASA'da Mars helikopteri proje müdürüne kadar alanında uzman birçok kadın, 2030'da bizi nasıl bir yaşamın beklediğine dair öngörülerini paylaşacak.

Mafyaya karşı, futbolda kadın düşmanlığına karşı verdikleri mücadele ile örnek olan isimler de var.

Türkiye'den Zehra Sayers var

Listede yer alan isimler arasında Türkiye'den Prof. Dr. Zehra Sayers de var.

Moleküler biyoloji ve biyofizik profesörü Zehra Sayers, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi.

Sayers, 8 Ortadoğu ülkesinden bilim insanını bir araya getirerek Ortadoğu Senkrotron Işınımı Deneysel Bilim ve Uygulamaları (SESAME) Laboratuvarı'nın kuruluş çalışmalarında yer aldı.

Bölgede türünün ilk örneği olan ve "Ortadoğu'nun CERN'i" ( İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) olarak anılan laboratuvar Mayıs 2017'de Ürdün'de açıldı.

Sayers, 2002'den 2018'e kadar laboratuvarın Bilimsel Danışma Komitesi Başkanı olarak görev yaptı.

Bilimde Diplomasi Ödülü aldı

Sayers, bu çalışması nedeniyle dört ekip arkadaşı ile birlikte ABD Bilimde İlerleme Derneği (AAAS) tarafından 2019 yılı 'Bilimde Diplomasi Ödülü'ne layık görüldü.

1974'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olan Sayers, daha sonra Londra Üniversitesi'nde Biyofizik alanında doktora yaptı.

Zehra Sayers, aynı zamanda Stanford Senkrotron Radyasyon Laboratuvarı (SSRL) eleştirmeni, Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi (TAC) Bilimsel Danışmanlık Komitesi ve EMBL Hamburg Proje Değerlendirme Paneli üyesi.

Sayers'in akademik kariyeri boyunca yapmış olduğu bilimsel çalışmaları, İsveç Doğa Bilimleri Araştırma Konseyi, TÜBİTAK, Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO), UNESCO, Jülich Araştırma Merkezi gibi kurumlarca desteklendi.