Son Dakika Haberleri: Zehra Sayers "BBC 100 Kadın 2019" listesinde
Son Dakika Ekonomi Zehra Sayers 'BBC 100 Kadın 2019' listesinde

Zehra Sayers "BBC 100 Kadın 2019" listesinde

2 saat önce

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Zehra Sayers, "BBC 100 Women 2019 (BBC 100 Kadın 2019)" listesine Türkiye'den giren tek bilim insanı oldu.

Zehra Sayers

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Zehra Sayers, "BBC 100 Women 2019 (BBC 100 Kadın 2019)" listesine Türkiye'den giren tek bilim insanı oldu.

BBC, 2019 yılının esin kaynağı olan ve etkili çalışmalarıyla tanınan 100 Kadın listesini açıkladı. BBC tarafından her yıl hazırlanan 100 Kadın çalışmasının bu yıl odağı "Kadınların yöneteceği bir dünya nasıl olurdu?" sorusu oldu.

Altı farklı kategoriden oluşan "BBC 100 Women 2019" listesinde Türkiye'den Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Zehra Sayers yer alıyor.

Zehra Sayers, bu yıl ayrıca, Ortadoğu Senkrotron Işıma Deneysel Bilim ve Uygulama Merkezinin (SESAME) kurulmasında ve geliştirilmesinde büyük katkıları bulunan beş bilim insanı arasında yer alarak Amerikan Bilimde İlerleme Derneği (AAAS) tarafından 2019 Bilimde Diplomasi Ödülü'ne Türkiye'den bu ödüle layık görülen ilk bilim insanı oldu. (Fotoğraflı)


Sabancı Üniversitesi, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:38 Kaynak: DHA
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