Son Dakika Haberleri: Zehra Sayers, "BBC 100 Kadın 2019" listesinde
Son Dakika Ekonomi Zehra Sayers, 'BBC 100 Kadın 2019' listesinde

Zehra Sayers, "BBC 100 Kadın 2019" listesinde

1 saat önce

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Sayers, "BBC 100 Women 2019" listesine giren tek Türk bilim insanı oldu.

Zehra Sayers,

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Sayers, "BBC 100 Women 2019" listesine giren tek Türk bilim insanı oldu

Sabancı Üniversitesi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:07 
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