Zehra Sayers, "BBC 100 Kadın 2019" listesinde
1 saat önce
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Sayers, "BBC 100 Women 2019" listesine giren tek Türk bilim insanı oldu.
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Sayers, "BBC 100 Women 2019" listesine giren tek Türk bilim insanı oldu
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:07
Almanya'da Türk amatör takımlarında 'asker selamı' alarmı! Terör örgütü yandaşları Almanya'da Türk gençlere saldırdı Ünal Aysal'ın icralık oteline Katarlılar talip oldu Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır