Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Kadın Kooperatiflerini Erzurum Kadın Kooperatifi'nde topladı - Son Dakika

Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum'da faaliyet gösteren Kadın girişimciler tarafından kurulan Kooperatif yöneticileri ile bir araya geldi.

Faaliyet gösteren 7 kooperatif ile kurulma aşamasında olan 2 kooperatifin başkanları, Erzurum Kadın Kooperatifi'ne ait Tebriz Kapı Sosyal Tesisleri'ndeki hizmet ve satış mağazasında bir araya geldiler.

Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın yanı sıra; Ticaret İl Müdürü Muhammet Güneş, Yakutiye Tarım İlçe Müdürü Nevra Küzeci ve TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu'nun da katıldığı toplantıya Erzurum Kadın Kooperatifi Başkanı Zeynep Polat, ev sahipliği yaptı.

Kadın girişimciliğinin önem kazanmasıyla ivme yakalayan 'kadın kooperatifçiliği istişare toplantısında kadın girişimciliğine vurgu yapan Milletvekili Ban, üretim ve satış noktasında kooperatiflerin kurulumdan çok ürünlerin standartların stabilitesi ve pazar ağlarının online ticaret ile genişletilmesinin kooperatiflerinin sürekliliğinin açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Daha önce TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nda birlikte görev aldığı Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN ile de toplantı öncesi Kadın Kooperatifçiliği hakkında görüştüğünü anlatan Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Ticaret Bakanlığı'nın kooperatif destekleri hakkında da bilgiler verdi.

Ayrıca toplantıya katılım sağlayan tüm katılımcılarının kuruluş, ürün yelpazesi ve satışları hakkında bilgi alan Ban, kooperatif başkanlarının kendisine ilettiği tüm konuları ise dinleyerek not aldı.

Kooperatif başkanlarına, her konuda sonuna kadar destek sözü veren Ban, yaklaşık 2 saatlik toplantının ardından ev sahibi Erzurum Kadın Kooperatifi Başkanı Zeynep Polat'a ev sahipliği, katılımcı kooperatif başkanlarına da katılımları ve sunumları için teşekkür etti. - ERZURUM