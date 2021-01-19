Zehra Yılmaz'ın yeni projesi belli oldu

Aralık ayında çekimleri yapılan, yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu 'Zoraki Misafir' adlı filmde 'Elif' karakterine hayat verecek olan& ; oyuncu, bu kez hayranlarının karşısına komedi filmiyle çıkıyor.

USTA OYUNCULAR BU FİLMDE BULUŞTU

'Zoraki Misafir'in kadorsunuda Zehra Yılmaz'ın yanı sıra Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ ve Murat Akkoyunlu gibi isimlerde yer alıyor.& ;

GÖZDEN DÜŞEN MEDYA PATRONUNUN YAŞADIKLARI ANLATILIYOR

'Zoraki Misafir', gözden düşmeye başlamış bir medya patronunun, satın aldığı format ve sonrasında yaşanan komik olayları hikaye ediniyor.



