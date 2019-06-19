Zehra Zümrüt Selçuk: "Kriz merkezimizde gerekli koordinasyonumuzu sağlıyoruz"
11 dakika önce
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların arama çalışmaları devam etmekte.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların arama çalışmaları devam etmekte. Kriz merkezimizde gerekli koordinasyonumuzu sağlıyoruz. Bakanlık personelimiz sahada. İhtiyaç analizleri sonrası gerekli desteği ailelere sağlayacağız" dedi.
(İHA)
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