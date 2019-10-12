Son Dakika Haberleri: Zehra Zümrüt Selçuk: "Şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz"
Son Dakika Güncel Zehra Zümrüt Selçuk: 'Şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz'

Zehra Zümrüt Selçuk: "Şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz"

1 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANTALYA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Sosyal Diyalog Toplantısı'nda konuştu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANTALYA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Sosyal Diyalog Toplantısı'nda konuştu. (2)

Zehra Zümrüt Selçuk: Şiddetin her türlüsüne karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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