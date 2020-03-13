ZEKA 2020 mali destek programlarını açıkladı - Son Dakika
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ZEKA 2020 mali destek programlarını açıkladı

14 dakika önce

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından 2020 yılı mali destek programları ve diğer destekleme projeleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ZEKA 2020 mali destek programlarını açıkladı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından 2020 yılı mali destek programları ve diğer destekleme projeleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Toplantıya İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İscehisar Meslek Yüksek Okul Müdürü Liyaddin Yeşilkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sav ve kurum görevlileri katıldı.


Fırsatları değerlendireceğiz


ZEKA'nın İscehisar ilçesinde yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Zafer Kalkınma Ajansı'nın sunmuş olduğu fırsatları değerlendirerek, 2020 yılı için çağrıya çıkılan destek programları ile ilgili çalışmalar yapacağız. Zafer Kalkınma Ajansına ve Bakanlıklarımıza ilçemizin kalkınması adına destek olacakları projeler için teşekkür ederim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Okul Müdürü, Ahmet Şahin, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:47 Kaynak: İHA
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