ZEKA'dan Altıntaş ve Dumlupınar ziyaret - Son Dakika
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ZEKA'dan Altıntaş ve Dumlupınar ziyaret

6 saat önce

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Genel Sekreteri Veli Oğuz, Kütahya'nın Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerini ziyaret etti.

ZEKA'dan Altıntaş ve Dumlupınar ziyaret, System.String[]

Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Genel Sekreteri Veli Oğuz, Kütahya'nın Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerini ziyaret etti.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Yaptığı açıklamada, "Genel Sekreterimiz Veli Oğuz ziyaretinde, teknik personelimiz ile birlikte proje üretimi konusunda istişarelerde bulundu. Altıntaş için yeni projeler üretmek hedefimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.


Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz ile, il ve ilçelerde yürütülen projeler hakkında bilgi alış verişinde bulunduklarını belirten Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, "Dumlupınar ilçemiz için istişarelerde bulunma fırsatı bulduk. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:44 Kaynak: İHA
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