Zeka Gücü Projesi' ile 15 Bin Öğrenciye Ulaşıldı

EĞİTİM alanında Türkiye'nin 2023 hedeflerine destek veren Turkcell, Anadolu'daki özel yetenekli çocuklara yönelik sürdürdüğü 'Zeka Gücü Projesi' çalışmalarını sürdürüyor.

EĞİTİM alanında Türkiye'nin 2023 hedeflerine destek veren Turkcell, Anadolu'daki özel yetenekli çocuklara yönelik sürdürdüğü 'Zeka Gücü Projesi' çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde gerçekleştirilen proje kapsamında, Trabzon'daki Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Teknoloji Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Trabzon'a kurulan sınıfla birlikte proje kapsamında, 27 ilde, 33 okula ve 15 bin öğrenciye ulaşıldı.



Turkcell, 'Zeka Gücü Projesi' ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu'nun yol haritasına desteği sürdürüyor. Çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak ve ilgi, yetenek ile mizaçları doğrultusunda yetiştirmek amacıyla proje hayata geçirildi. Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılmasıyla 2018 yılı, proje kapsamında yeni teknoloji laboratuvarıyla tamamlandı. Trabzon'daki Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Laboratuvarı'nın açılışına; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Turkcell Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Trabzon Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili katıldı.



'AY VE GÜNEŞ TUTULUR, YILDIZLAR TUTULAMAZ'



Açılışta konuşan Turkcell Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye'deki dezavantajlı kitlelere ulaşmaya ve eğitimde fırsat eşitliği sunmaya devam ettiklerini belirtti. Güler, "Anadolu'da fırsat eşitliği bekleyen ve Türkiye'nin geleceğine şekil verecek yüz binlerce cevher olduğunu biliyoruz. Bu cevherleri ortaya çıkarmayı hedefleyen 'Zeka Gücü' ile 3 yılda 30 bin çocuğumuza ulaştık. Milli Eğitim Bakanlığı ile yenilediğimiz protokol çerçevesinde 2020'ye kadar 50 bin çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin geleceğine yatırım anlamına gelen bu değerli proje, ülkemizi Endüstri 4.0'da bir üst lige çıkaracak, 'Yerli ve Milli Yapay Zeka'yı üretme yolunda yeterli donanıma sahip insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayacak. Proje kapsamında yetişen her öğrencimiz geleceğimize yön verecek bireyler olacaktır. Bizim amacımız bu öğrencilerimize gerekli imkanları sağlamaktır. Ay tutulur, güneş tutulur; ama yıldızlar tutulamaz" dedi.



'TÜRKİYE'NİN ÜRETEN GÜCÜ YETİŞTİRİLİYOR'



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ise Turkcell tarafından Anadolu'nun yeni Aziz Sancar'larının yetiştirilmesi için hayata geçirilen 'Zeka Gücü Projesi'nin en önemli destekçilerinden olduklarını söyledi. Okulda eğitim gören öğrencileri 'Zeka Gücü Bilim Sınıfı'nda ziyaret eden Er, "2023 hedeflerine ulaşmak için bu sınıflarda eğitim gören özel yetenekli çocuklarımızın bu imkanı bulması çok önemli. Bizim gibi sorumluluk sahibi yöneticiler için bu çocuklara bu imkanı sunmak bizim için çok büyük bir görevdir. Ülke genelinde 136 BİLSEM'de 43 bin çocuğa eğitim veriyoruz. Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıyan bu projeye destek verdikleri için Turkcell'e teşekkür ediyorum. 'Zeka Gücü' sınıflarımız Türkiye'nin tüketen değil; üreten gücünü yetiştiriyor" diye konuştu.



Açılışa katılan heyet de 'Zeka Gücü Bilim Sınıfı'nı gezerek, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.



'Zeka Gücü Projesi' ile Türkiye'nin 27 ilinde, 33 teknoloji laboratuvarıyla 15 bin öğrenciye ulaşıldı. Çocuklar, Zeka Gücü Laboratuvarı'nda aldıkları eğitimlerle 2018 yılında 200'den fazla proje geliştirdi. Çoğu ulusal ve uluslararası yarışmadan dereceyle dönüldü.



YENİ NESİL EĞİTİMLERDE NELER VAR?



Yeni nesil üretim araçlarının öğretilmesinin planlandığı eğitim programı, yüz yüze ve online eğitimler olarak ikiye ayrılıyor. Projeyle özel yetenekli çocukların içindeki yaratıcılık ile potansiyelin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. A'dan Z'ye Turkcell tarafından kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları'nda her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı (3D printer), akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler ve alet takımları bulunuyor. Proje, Türkiye'de 'Maker Hareketi (kendin yap- kodlama)' konusunda atılan ilk adımlardan biri olarak da dikkat çekiyor.



UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ GÜNCELLENDİ



Yeni dönemde 'Zeka Gücü Projesi'nin uzaktan öğretim sistemi de güncelleniyor. Yenilenen Zeka Gücü eğitim portalı Stanford, MIT, Cambridge ve Sorbonne üniversitelerinin de kullandığı Open edX altyapısına geçiş yapacak. Yeni sistem ile Zeka Gücü portalı, Türkiye'deki tüm öğrencilerin faydalanabileceği Arduino, App Inventor, Scratch, Uzay Bilimleri, Robotik gibi eğitimleri de içeren zengin eğitim portalına dönüştürülüyor. 3 boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar birçok ürünün yer aldığı laboratuvarlarda verilen yüz yüze eğitimler, 'www.zekagucu.com.tr' üzerinden verilen online eğitimlerle destekleniyor. - Trabzon

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