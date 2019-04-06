Son Dakika Haberleri: Zeka Oyunları Seçmeleri Yapıldı

Zeka Oyunları Seçmeleri Yapıldı

1 saat önce

TÜRKİYE Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından Bursa'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nın Burdur elemeleri tamamlandı.

Zeka Oyunları Seçmeleri Yapıldı, System.String[]


TÜRKİYE Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından Bursa'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nın Burdur elemeleri tamamlandı.

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Burdur elemeleri Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. 6 hakemin görev yaptığı turnuvaya il genelindeki 25 ilkokul ve ortaokuldan 134 öğrenci katıldı. Yarışma Koordinatörü Ayşe Şimşek, "Bursa'da yapılacak Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek öğrencileri seçmek için yaptığımız yarışmaya yoğun bir katılım oldu. Öğrencilerimiz mangala, q-bitz, reversi, pentago, kulami ve equilibrio dallarında kıyasıya yarıştı" dedi.

Ayşe Şimşek, "28- 29 Nisan tarihleri arasında Bursa'da yapılacak Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda q-bitz dalında Bucak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan Aslı Kızıl, equlibrio dalında Burdur Özboyacı İlkokulu'ndan Şiyar Ceylan, ilkokul pentago dalında Bucak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan Fatma Meryem Koç, ilkokul mangala dalında Bucak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan Mehmet Eren Ünlücan, ortaokul mangala dalında Merkez Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu'ndan Rabia Ay, reversi ortaokul dalında Merkez Özboyacı İlkokulu'ndan Görkem Armutcu, ortaokul pentago dalında Merkez Şehit Akif Altay Ortaokulu'ndan Mehmet Berk Güngör ve ortaokul kulami dalında Merkez TOBB İmam Hatip Ortaokulu'ndan Hafsa Nur Akın ilimizi temsil edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yarışmadan detay

Ödül töreni

- Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:50 Kaynak: DHA

Türkiye, Bursa, Burdur, Spor
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