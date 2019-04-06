Zeka Oyunları Seçmeleri Yapıldı

TÜRKİYE Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından Bursa'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nın Burdur elemeleri tamamlandı.





TÜRKİYE Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından Bursa'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nın Burdur elemeleri tamamlandı.



Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın Burdur elemeleri Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. 6 hakemin görev yaptığı turnuvaya il genelindeki 25 ilkokul ve ortaokuldan 134 öğrenci katıldı. Yarışma Koordinatörü Ayşe Şimşek, "Bursa'da yapılacak Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecek öğrencileri seçmek için yaptığımız yarışmaya yoğun bir katılım oldu. Öğrencilerimiz mangala, q-bitz, reversi, pentago, kulami ve equilibrio dallarında kıyasıya yarıştı" dedi.



Ayşe Şimşek, "28- 29 Nisan tarihleri arasında Bursa'da yapılacak Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda q-bitz dalında Bucak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan Aslı Kızıl, equlibrio dalında Burdur Özboyacı İlkokulu'ndan Şiyar Ceylan, ilkokul pentago dalında Bucak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan Fatma Meryem Koç, ilkokul mangala dalında Bucak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan Mehmet Eren Ünlücan, ortaokul mangala dalında Merkez Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu'ndan Rabia Ay, reversi ortaokul dalında Merkez Özboyacı İlkokulu'ndan Görkem Armutcu, ortaokul pentago dalında Merkez Şehit Akif Altay Ortaokulu'ndan Mehmet Berk Güngör ve ortaokul kulami dalında Merkez TOBB İmam Hatip Ortaokulu'ndan Hafsa Nur Akın ilimizi temsil edecek" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Yarışmadan detay



Ödül töreni



- Burdur

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