Son Dakika Haberleri: Zeka Oyunlarında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül

Zeka Oyunlarında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül

1 saat önce

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, il merkezinde yapılan zeka oyunları yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti.

Zeka Oyunlarında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül, System.String[]
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, il merkezinde yapılan zeka oyunları yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti.

Öğrencileri makamında kabul eden Özadalı, ilçeyi gururlandıran öğrencileri tebrik ettiğini belirterek, başarılarının hayatları boyunca devam etmesini diledi.

Kaymakam Özadalı, öğrencilere çeşitli ödüller verdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:18 Kaynak: AA
Sason, Güncel
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