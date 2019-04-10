Zeka Oyunlarında Dereceye Giren Öğrencilere Ödül
1 saat önce
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, il merkezinde yapılan zeka oyunları yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti.
Sason
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:18 Kaynak: AA
Kaymakamı Abdullah Özadalı, il merkezinde yapılan zeka oyunları yarışmasında dereceye giren öğrencileri kabul etti.
Öğrencileri makamında kabul eden Özadalı, ilçeyi gururlandıran öğrencileri tebrik ettiğini belirterek, başarılarının hayatları boyunca devam etmesini diledi.
Kaymakam Özadalı, öğrencilere çeşitli ödüller verdi.
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