Zeka oyunlarında ikinci olan öğrenci ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Zeka oyunlarında ikinci olan öğrenci ödüllendirildi - Son Dakika Spor

Zeka oyunlarında ikinci olan öğrenci ödüllendirildi

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Amine Kuş, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya il elemelerinde 'Kulami Oyunu'nda il ikinciliği elde etti.

Zeka oyunlarında ikinci olan öğrenci ödüllendirildi, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Amine Kuş, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya il elemelerinde 'Kulami Oyunu'nda il ikinciliği elde etti.


Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan "Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası İş Birliği Protokolü" kapsamında düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya İl Elemelerinde Altıntaş Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Amine Kuş il ikincisi oldu.Okul yönetimi başarılı öğrenciyi ödüllendirdi.


Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Kütahya il elemelerinde dereceye giren öğrencisini tebrik eden Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, "Okul yönetimi ve öğrencimizi bu başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki oyunlarda il birinciliğini öğrencimizden bekliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Altıntaş, Türkiye, Kütahya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gecikilen her ay için araç muayene ücreti yüzde 5 fazlası ile alınıyor
Türk-İş, Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı Neymar'dan Türk futbolseverlere mesaj Açıklaması Rusya'da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, sınıfta uyuyakaldı

Son Dakika Haberleri
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 17:55:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeka oyunlarında ikinci olan öğrenci ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]