Zeka Uşak'ta Toplandı

Zafer Kalkınma Ajansının (ZEKA) 2018 yılı 12. Yönetim Kurulu Toplantısı, Manisa Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Deniz başkanlığında Uşak'ta gerçekleştirildi.

Zafer Kalkınma Ajansının (ZEKA) 2018 yılı 12. Yönetim Kurulu Toplantısı, Manisa Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Deniz başkanlığında Uşak'ta gerçekleştirildi.



Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerini kapsayan Zafer Kalkınma Ajansının Yönetim Kurulu Toplantısına Manisa Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Deniz, Kütahya Valisi Vali Ömer Toraman, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Toplantıda; 2018 Yılı Fizibilite Desteği başvuruları, 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı başvuru rehberi, 2019 Yılı Teknik Destek Programı başvuru rehberi, İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri 2018 Yılı Uygulamaları, 2018 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu, 2019 Yılı Bütçe Yetki Devirleri, 2018 Yılı İnsan Kaynakları Politikası Raporu, projelerle ilgili talepler/ gelişmeler, program kapanış raporu, iki toplantı arası ajans faaliyetleri, 2018 yılı Kasım ayı gelir-gider cetveli konuları görüşülerek karara bağlandığı açıklandı.(EFE) - KÜTAHYA

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