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Zeka yarışmasında Düzce'yi temsil edecekler

6 saat önce

Düzce BİLSEM, ortaokul ve lise öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen zeka oyunları yarışması Türkiye finalinde Düzce'yi temsil edecekler.

Zeka yarışmasında Düzce'yi temsil edecekler, System.String[]

Düzce BİLSEM, ortaokul ve lise öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen zeka oyunları yarışması Türkiye finalinde Düzce'yi temsil edecekler.


Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın da destek verdiği zeka oyunlarının Düzce'de ki tüm okullarda yaygınlaşmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Düzce'de görev yapan tüm okul idareci ve öğretmenlerinin özverili çalışmaları devam ediyor.


Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Zeka Vakfı İşbirliğiyle düzenlenen "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Bölge Şampiyonası" Türkiye genelinde 7 bölge esas alınarak eş zamanlı olarak 16 Kasım 2019 Cumartesi tüm yurtta tamamlandı. Şampiyona, bölgelerinde ilk üçe giren takımlar arasında 21 Aralık 2019 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak olan Türkiye Finali ile sona erecek.


Bu kapsamda Düzce'nin dahil olduğu Karadeniz Bölge Finalleri 16 Kasım 2019 Cumartesi günü Trabzon'da tamamlandı. Düzce'de ilk üçe giren takımların bölge finaline katıldığı yarışmalarda Düzce'yi 9 okulu temsil etti.


Ortaokul kategorisinde, Düzce Bilsem Ortaokul takımı öğrencileri İrem Gülce Yazgan, Umut Kağan Yazgan, Elif Naz Sarı, Karadeniz Bölgesi 1. si oldular.


Lise kategorisinde de Düzce Bilsem Lise takımı öğrencileri Sümeyye Rana Kuş, Eylül Topçu, Ceren Kavak ise Karadeniz Bölge 2.'si odular.


Öğrenciler elde ettikleri başarılar sayesinde Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. Bu kapsamda, tüm bölgelerden en iyi 3 takımın yarışacağı Türkiye finallerinde Düzce'den iki takımın hem Düzce'yi hem de Karadeniz Bölgesini temsil edecek olmaları Düzce açısında da büyük bir gurur ve başarı kaynağı olarak gösteriliyor. - DÜZCE

Türkiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:26 Kaynak: İHA
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